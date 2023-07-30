Межвузовский кампус в Перми построит московская компания

Фото permkrai.ru

Строительством межвузовского кампуса в Перми в микрорайоне Камская долина займется федеральный девелопер «Эталон Кампус».

Концессионер строительства ООО «Кампус «Парма» с 24 июля сменил собственника. Теперь единственным учредителем стал «Эталон Кампус». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Группа «Эталон» была основана еще в 1987 году. С 2021 год она начала заниматься не только проектами в Москве, но и в регионах.

Построить студенческий кампус мирового уровня намерены до конца 2026 года. Там смогут одновременно жить более пяти тысяч студентов и преподавателей. Также появятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спорткомплекс с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл.

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