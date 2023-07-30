В Перми уже неделю ведутся поиски 40-летней женщины

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»

В Перми без вести пропала 40-летняя Анна Лядова. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».

Еще 24 июля женщина вышла из дома в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района и с тех пор перестала выходить на связь.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы мелированые выше плеч, глаза зеленые. Была одета в серые олимпийку и штаны, черные кроссовки. С собой взяла зеленую тряпичную сумку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам 112 или 8-922-345-67-02.

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