В Перми иномарка сбила двух пешеходов на переходе через улицу Якутскую

Фото: Архив "КП"

В Дзержинском районе Перми 29 июля Renault Duster сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло на пешеходном переходе через улицу Якутскую в районе остановки «Мичуринские сады». Переход был регулируемый. По предварительной информации, люди начали пересекать проезжу часть на красный свет.

Состояние пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер