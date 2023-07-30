В Перми иномарка сбила двух пешеходов на переходе через улицу Якутскую

Фото: Архив "КП"
В Дзержинском районе Перми 29 июля Renault Duster сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
ДТП произошло на пешеходном переходе через улицу Якутскую в районе остановки «Мичуринские сады». Переход был регулируемый. По предварительной информации, люди начали пересекать проезжу часть на красный свет.
Состояние пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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