В Перми разработают программу развития транспортной инфраструктуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Перми выбрали подрядчика, который займется разработкой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщает Business Class.

Так, за программу развития будет отвечать ООО «Агентство дорожной информации «Радар». Компания выполнит работы за 7,725 млн рублей. При этом максимальная цена контракта составляла 10,3 млн рублей.

В Перми агенство «Радар» работает с 2002 года. Ему предстоит разработать программу до 15 декабря текущего года.

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