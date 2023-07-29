Пермяки смогут увидеть бой олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева

Фото: страница ВК спортсмена.

Тренерский штаб золотого призера Олимпиады в Токио боксера Альберта Батыргазиева подыскивает достойного соперника, с которым он сможет сразиться в октябре на пермском ринге. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Поединок, ориентировочно, состоится 20 или 21 октября во время проведения в Перми форума «Россия – спортивная держава».

Сейчас спортсмен начинает готовиться к сражению за титул чемпиона мира. В копилке 25-летнего Батыргазиева - девять побед, шесть из которых - нокаутом, и ни единого поражения. Он уже обладает титулами интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации.

Боксер четыре раза становился чемпионом России и завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.