Футболисты «Амкара-Пермь» не смогли забить пенальти в ворота липецкого «Металлурга»

Голевых моментов было предостаточно, но увы... Фото: ФК "Амкар-Пермь".

Новый газон не принес успеха футболистам «Амкара-Пермь», которые принимали на своем поле липецкий «Металлург» - болельщики так и не дождались гола ни от красно-черных, ни от гостей.

Напомним, накануне нового сезона на стадионе «Звезда» уложили новое искусственное покрытие – прежнее прослужило 10 лет.

Справедливости ради, хозяева поля доминировали в этой игре, и голевых моментов было предостаточно. Была надежда, что цифры на табло изменятся, когда во второй половине матча арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Но мяч, увы, просвистел далеко от штанги.

Счет так и остался 0:0.

Следующую игру красно-черные проведут на выезде в Иваново, где сразятся с местным «текстильщиком».