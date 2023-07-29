В Перми простятся с 40-летним пожарным

Пермские пожарные сообщили о том, что на 41-м году ушел из жизни их товарищ - Денис Иванович Кек.

- Еще месяц назад мы ходили с тобой в огонь! – с горечью высказывают слова соболезнования в 10 пожарно-спасательном отряде федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Прапорщик внутренней службы Денис Иванович служил командиром отделения 2 караула 4 пожарно-спасательной части. Пожарной охране он посвятил 20 лет своей жизни.

Гражданская панихида состоится завтра, 1 августа в 10.00 в 4 пожарно-спасательной части по адресу: г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2.