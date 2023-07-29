В Перми разыскивают высокого молодого мужчину с сумкой через плечо

Фото: пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили поиск 44-летнего Ивана Александровича Кердана.

Еще 25 июля он ушел из дома на улице КИМ в Мотовилихинском районе и пропал.

Пропавший довольно высокого роста -184 сантиметра, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и короткая стрижка, серые глаза.

Был одет в серую футболку-поло и синие джинсы. На голове – светло-бежевая бейсболка.

При нем была темно-серая кожаная сумка через плечо.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавший, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 204-49-04 или 102 (с мобильного).