В Прикамье подожгли дачный комплекс, есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В дачном поселке бумажников под Краснокамском вчера вечером произошел пожар. Пожарные предполагают, что кто-то умышленно поджег одну из дач. В результате один человек получил ожоги. Огонь повредил дачный дом, веранду, баню.

- Вечером в пятницу, 28 июля, поступил сообщение о пожаре в СНТ «КЦБК-3», расположенном в деревне Новая Ивановка под Краснокамском, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Туда срочно выехали пожарные - 18 человек личного состава и 6 единиц техники. Горели дачный дом, баня, беседка, площадь возгорания составила около 63 квадратных метров.

В огне обгорел мужчина, который в это время находился на даче.

- К сожалению, имеется травмированный, - сообщили в МЧС. - Предварительная причина пожара - поджог, в результате которого было уничтожено имущество и нанесен вред здоровью человека.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причины пожара.