В Прикамье тяжелая фура всмятку раздавила автомобиль «Нива»

Фото: страница ВКонтакте ПСС КМО.

В соцсети выложили фото жуткого ДТП, которое произошло в пятницу на федеральной автодороге Пермь – Екатеринбург в районе Кунгура.

Утром на 79 километре этой автотрассы столкнулись большегруз IVECO и автомобиль ВАЗ 2121 «Нива». На снимках видно, что вся передняя часть отечественного внедорожника превратилась в груду металла.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, спасатели извлекли из «Нивы» 73-летнего водителя. Его на «скорой» увезли в больницу.

Передняя часть "Нивы" полностью искорежена. Фото: страница ВК ПСС КМО.

Ранее мы писали, что на этой же автотрассе погиб водитель автомобиля «Рено» - он не справился с управлением, и его легковушка на скорости врезалась в фонарный столб и перевернулась.

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