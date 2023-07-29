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НовостиПроисшествия29 июля 2023 4:51

На пляже КамГЭС спасли 42-летнюю жительницу Перми

Пермские матросы-спасатели вытащили из воды и откачали тонувшую пермячку
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Вообще-то санврачи не рекомендуют купаться на пляже КамГЭС.

Вообще-то санврачи не рекомендуют купаться на пляже КамГЭС.

Вчера, 28 июля, на пляже КамГЭС в Орджоникидзевском районе Перми едва не утонула 42-летняя женщина. Она не рассчитала силы и нахлебалась воды. К счастью, ее удалось спасти.

- Матросы-спасатели достали ее из воды и оперативно оказали первую помощь, - рассказали в Пермской городской службе спасения.

Как уже писала «КП», в Пермском крае утонул юноша, пытаясь спасти тонущую девочку. Она выжила, а вот парень погиб.

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