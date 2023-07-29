Синоптики предупреждают о жаркой и душной погоде в Прикамье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни.

Сегодня в субботу, 29 июля, столбик термометра на юге края поднимется до +32, в Перми он также преодолеет 30-градусную отметку. В северных районах будет не ниже +27 градусов.

При этом день обещает быть ясным и душным – восточный ветер будет довольно слабым: 5-10 метров в секунду

Ночь на воскресенье будет очень теплой – по краю от 14 до 19 градусов. Ветра почти не будет.

Днем в воскресенье, 30 июля, будет еще жарче - +28...+33 градуса. Восточный ветер очень слабый - 3-8 метра в секунду.

Такая же погода обещает быть в понедельник, 31 июля. По прогнозам синоптиков, жара в Прикамье продлится как минимум до середины следующей недели, а скорее всего и дольше.