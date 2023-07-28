Поиски пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего пермяка окончены

Фото: Николай Варсегов/Поисковый отряд "Прорыв"

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщили, что нашли живым пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего пермяка Даниила Карпикова.

Напомним, связь с молодым пермяком пропала 26 июля. При этом в ориентировке не сообщались ни обстоятельства исчезновения, ни подробности о том, как он оказался на перевале. Назывались лишь его приметы. Вечером 28 июля волонтеры сообщили радостную весть: Даниила нашли живым.

В беседе с корреспондентом "Комосомлки" волонтеры рассказали, что парень не был в составе тургруппы, он находился на перевале один, другие подробнсоти обещали сообщить позже.

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