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НовостиПроисшествия28 июля 2023 17:13

На трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Рено»

Иномарка врезалась в столб на федеральной трассе
Виктор Правдин
Фото: @chp_prm

Фото: @chp_prm

Вечером в пятницу, 28 июля, в социальных сетях появились фотографии ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Судя по фото, автомобиль марки Renault Datsun врезался в опору освещения, вылетел с трассы и перевернулся.

Фото: @chp_prm

Фото: @chp_prm

Как сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией, авария произошла на 55 километре трассы - это граница Перми и Кунгура.

- Водитель врезался в столб и погиб, причины аварии уточняются, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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