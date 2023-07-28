На трассе Пермь-Екатеринбург погиб водитель «Рено»

Фото: @chp_prm

Вечером в пятницу, 28 июля, в социальных сетях появились фотографии ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Судя по фото, автомобиль марки Renault Datsun врезался в опору освещения, вылетел с трассы и перевернулся.

Фото: @chp_prm

Как сообщил "Комсомолке" источник, знакомый с ситуацией, авария произошла на 55 километре трассы - это граница Перми и Кунгура.

- Водитель врезался в столб и погиб, причины аварии уточняются, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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