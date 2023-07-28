В Северодонецк доставили гумпомощь из Прикамья

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов рассказал о том, как доставил гуманитарный груз нашим бойцам на фронт и жителям Северодонецка.

- Сразу хочу начать с того, что эта командировка с сопровождением гуманитарного груза в Северодонецк Луганской народной Республики для меня не первая. Я неоднократно ездил с оказанием гуманитарной помощи жителям этого небольшого города и могу с полной уверенностью сказать, что жизнь в нем начинает возрождаться, - говорит первый заместитель министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов.

Ремонтируются школы, детские сады, жилые дома, работают магазины, по улицам начал ездить общественный транспорт. Совместной группой, в состав которой вошли первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, представители Народного Фронта и бизнеса, доставили 10 бронированных «Нив», спальные мешки, медицинские аптечки для наших бойцов на фронт и гуманитарный груз жителям Северодонецка в целости и сохранности!

Привезли продукты питания, включая сладости, руководителям организаций передали оргтехнику, учебные материалы и пособия, детям - наборы для творчества и рисования, дорожные знаки для определения границ населенных пунктов и многое, многое другое. С большой радостью Нивы и гуманитарную помощь встретили местные жители, и благодарили всех прикамцев за оказанную помощь и поддержку.