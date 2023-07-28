Пермские тепловики проведут профилактику трубопроводов в микрорайоне Новый Крым

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступают к очередному этапу гидравлических испытаний тепловых сетей. Профилактика стартует, в том числе, в микрорайоне Новый Крым. Также будет подготовлен к подаче тепла важный социальный объект – перинатальный центр в Камской долине.

В ходе проверки теплосетей на прочность и плотность своевременно выявляются и устраняются дефекты на трубопроводах. Всего к началу отопительного сезона энергетики проверят 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 31.07-04.08

ул. Нижнекамская, 25а;

ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

ул. Ласьвинская, 110;

ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

ул. Херсонская, 2;

ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

ул. 2-я Буровая, 13;

ул. Дунайская, 15, 17, 19.

Гидравлические испытания: 31.07-14.08

ул. А. Карпинского, 14, 47, 49, 50, 55, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Формовщиков, 3, 5, 7, 38;

ул. Молодёжная, 24;

проспект Декабристов, 2, 6, 10, 12;

ул. Танкистов, 6, 8, 9, 10, 12, 29, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48;

ул. В. Сивкова, 14, 16, 23, 25;

ул. Снайперов, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21;

ул. Мира, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9;

ул. Парашютная, 7а;

ул. И. Бабушкина, 4.

Гидравлические испытания: 01.08-15.08

ул. Маршала Жукова, 33.

Гидравлические испытания: 02.08-15.08

ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 96, 97, 97а, 98, 99/81, 101;

ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31, 33;

ул. Коминтерна, 13, 17, 25, 30;

ул. В. Белинского, 50, 52;

ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

Комсомольский проспект, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

ул. Ю. Смирнова, 9, 10.

Гидравлические испытания: 03.08-16.08

ул. Героев Хасана, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51а, 53, 55, 73;

ул. Усольская, 2а, 3, 5а, 9, 11, 13, 13а, 15;

ул. Полазненская, 9, 11, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 97, 99;

ул. Ижевская, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32;

ул. Коломенская, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59.

Гидравлические испытания: 04.08-17.08

ул. В. Куйбышева, 33, 39;

ул. А. Луначарского, 66, 70/72, 72, 74, 74а, 74б, 80, 90, 92, 95а, 97а, 99;

ул. А. Пушкина, 85, 89, 89а;

ул. А. Попова, 25, 27, 55б, 57, 59;

ул. Екатерининская, 85, 87, 101, 105, 109а, 116, 117, 119, 119а, 120а, 121, 122, 142;

ул. А. Борчанинова, 12, 14;

ул. Пермская, 124, 126, 126а.