В Прикамье льготным категориям граждан компенсируют расходы при подключении газа

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Жители Пермского края, относящиеся к льготной категории граждан, могут подать заявку на компенсацию расходов при подключении газа. По поручению губернатора Дмитрия Махонина наш регион одним из первых в стране ввел данную меру поддержки. После этого примеру последовали другие субъекты РФ.

«С самого старта программы по догазификации мы приняли решение, что газопроводы должны строиться до фасада дома всем участникам программы. Наш регион получил 91 миллионов рублей дополнительных средств из федерального бюджета к 30 миллионам, уже заложенным в краевом бюджете на эти цели», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Вернуть средства можно за строительство газораспределительных сетей и за приобретение внутридомового газового оборудования отечественного производства по договорам, заключенным с единым оператором газификации после 31 декабря 2022 года.

Субсидия предоставляется однократно, ее максимальный размер - 100 тысяч рублей.

Кто может получить компенсацию

- участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- многодетные и малоимущие семьи.

Куда подать заявление на получение компенсации

В территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по месту жительства до 31 августа 2023 года. Там выдадут справку, с которой нужно обратиться в АО «Газпром газораспределение Пермь» для заключения договора. Субсидию перечислят компании, которая оказывает услуги по установке и подключению оборудования.

Контакты территориальных управлений: https://minsoc.permkrai.ru/o-vedomstve/territorialnye-upravleniy