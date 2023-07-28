В Перми строительство зарядной станции для электросудов начнется в сентябре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми объявлен конкурс на выполнения работ по капитальному ремонту причалов речного вокзала в Перми для последующей установки зарядных станций для электросудов. Максимальная стоимость контракта составляет 7 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Подрядчику необходимо будет предусмотреть технологическое подключение оборудования с параметрами: мощность не менее 700 кВт, общая длина зарядного кабеля не менее 10 метров и другие. Работы планируется начать 1 сентября, а завершить и сдать объект – до 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что по речному маршруту Пермь – Закамск – Краснокамск могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы. На обустройство модульных причалов в Закамске и Краснокамске из краевого бюджета планируется выделить 35,9 млн рублей. Сейчас модульные причалы для электросудов изготавливает ООО «Пермская судоверфь».

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