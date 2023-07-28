В ходе спецоперации погиб молодой парень из Прикамья

Фото: администрация Березников
В ходе спецоперации на Украине погиб Иван Сидоров из Березников. Об этом сообщили в местной администрации.
Когда погиб молодой боец, не уточняется. В администрации отметили, что его «действия отмечены высокой воинской наградой».
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ивана Алексеевича Сидорова, погибшего при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.
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