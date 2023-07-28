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НовостиОбщество28 июля 2023 11:39

В Прикамье пропал 59-летний мужчина в камуфляжной фуфайке

Он не выходит на связь с 26 июля
Лела Минадзе
Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В поселке Вая Красновишерского района пропал 59-летний Геннадий Солонцов. Об этом рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Днем 26 июля мужчина ушел из дома по улице Набережной и с тех пор перестал выходить на связь. Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 176 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с залысиной, глаза голубые.

Был одет в камуфляжную фуфайку, темные трико, синие калоши и белую кепку. Из особых примет — ходит с палочкой. Также нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102 или (342) 204-49-04.

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