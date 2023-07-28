Пермские участники «iВолги» снялись в фильме-концерте, посвященном бойцам СВО

Фото: permkrai.ru

В Самарской области завершается молодежный форум «iВолга». Он проводится ежегодно при поддержке полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Форум «iВолга» является одной из площадок, где ребята могут заявить о себе, проявить свои таланты и получить поддержку экспертов всероссийского уровня. В этом году Пермский край на форуме представляет делегация в составе 107 человек.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, одним из самых насыщенных стал шестой день форума. В этот день команды регионов защищали свои проекты на грантовом конкурсе, выступали в финале Кубка КВН ПФО и демонстрировали физическую подготовку на шоу рекордов ГТО «iВолга».

Во время форума около тысячи ребят выстроились на поле в надпись «Спасибо», чтобы поблагодарить бойцов спецоперации. Каждая буква слова-благодарности была сформирована представителями двух делегаций. Команда из Прикамья была в одежде бирюзового цвета, она стала частью первой буквы. Флешмоб проводился в рамках съемок фильма-концерта, посвященного участникам спецоперации.

Организаторами молодежного форума «iВолга» выступают аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, Правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер