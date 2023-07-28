«Т Плюс» обновит 0,2 км тепломагистрали на улице Запорожской в Перми

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Пермские тепловые сети проводят перекладку участка тепломагистрали на ул. Запорожская в Свердловском районе Перми. Здесь будет построен современный трубопровод длиной 264 м диаметром 400 мм с переходом на ул. Братская. Это одна из ключевых тепловых веток, которая позволяет надежно обеспечивать теплом и горячей водой жителей микрорайонов Юбилейный и Владимирский.

На обновление данного участка теплосети энергокомпания направила порядка 12,4 млн рублей. Также на объекте будет восстановлено благоустройство.

Ремонтная программа «Т Плюс» в год 65-летия Пермских тепловых сетей включает замену 22 км ключевых участков тепломагистралей большого диаметра, которые являются значимыми «тепловыми ветками» от основных теплоисточников города. Новые тепломагистрали появятся на улицах Чкалова, Запорожская, Котовского, Связистов, Баумана, Нефтяников, Шахтёрская, а также в правобережной части Перми – на улицах Сивашской, Маршала Рыбалко, Липатова.

«Обновление теплосетевой инфраструктуры Перми – важный элемент летней ремонтной кампании. Проведенные мероприятия позволят обеспечить надежную подачу тепла и горячей воды жителям. Также перекладки трубопроводов повысят качество услуг теплоснабжения для населения», – отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния по эксплуатации тепловых сетей Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма Пермского филиала «Т Плюс», по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, andCorporateGovernance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.