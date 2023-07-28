На улицах Перми в августе установят 80 туй в кадках

Фото: администрация Перми

В конце августа в Перми установят 80 шаровидных и конусных туй в кадках. Появятся деревья сортов «вудварди» и «смарагд». Как сообщили в мэрии, сейчас идет высадка растений в контейнеры. Список улиц, на которых разместят деревья, пока не определен, он будет известен позже.

Фото: администрация Перми

Впервые мобильное или контейнерное озеленение в городе было опробовано в прошлом году. Контейнеры с высаженными в них туями и голубыми елями были установлены на улицах Ленина и Сибирской. Растения помогли нейтрализовать негативные факторы городской среды и стали частью композиционно-художественного пространства. На зиму деревья увезли в муниципальный питомник, а этой весной деревья в кадках вновь разместили возле гостиницы «Урал».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер