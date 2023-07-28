Глава пермской инспекции по охране памятников утверждена в должности

Фото: государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Анну Князеву утвердили в должности руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Информация об этом размещена на сайте ведомств.

С сентября 2022 года Анна Князева была и. о. руководителя инспекции. На этом посту она сменила Ольгу Андрианову, которая сейчас занимает должность замглавы администрации Перми.

Согласно опубликованному документу, официально Анну Князеву назначили главой инспекции 29 мая.

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