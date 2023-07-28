В выходные в Пермский край вернется жара до +33 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Пермском крае ожидается жаркая погода. Столбики термометров в дневные часы доберутся до +32…+33 градусов. Что касается осадков, то их почти не будет. Возможны лишь кратковременные и локальные дожди, рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 29 июля, на территории Прикамья будет малооблачно. Местами по крайнему западу пройдут кратковременные дожди и прогремит гроза. На остальной части региона обойдется без осадков. Температура воздуха ночью будет около +12…+17 градусов. Днем потеплеет до +27…+32, в Перми до +29…+31. Ветер слабый переменного направления.

В воскресенье, 30 июля, в Пермском крае по-прежнему будет малооблачно и без осадков. Ночью ожидается +15…+20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +28…+33, в Перми до +29...+31. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

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