В Перми подвели итоги работы ТОС по новым критериям оценки эффективности

Фото: duma-perm.ru

В Перми подвели промежуточные итоги работы территориальных общественных самоуправлений (ТОС) по новым критериям оценки эффективности. В заседании приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов и депутат Олег Бурдин, сообщили в пресс-службе гордумы.

Новую систему критериев оценки эффективности работы ТОС в Перми утвердили в прошлом году, а с этого года она начала активно применяться. Ежегодно на предоставление субсидий ТОС из бюджета выделяется более 33 млн рублей. Субсидия делится на гарантированную, дополнительную и стимулирующую части. При этом стимулирующая часть складывается из экономии финансирования ТОС в районе.

По итогам второго полугодия 2022 года 59 пермских ТОС получили гарантированную и дополнительную часть субсидии и 50 ТОС - все три. В текущем году наблюдается положительная динамика. Только одно ТОС в Орджоникидзевском районе набрало меньше баллов, чем в 2022 году.

Максим Спиридонов отметил, что критерии позволили оценивать ТОС более объективно. И сейчас нужно найти дополнительное финансирование, чтобы в достаточной мере поддерживать и мотивировать общественников.

Система критериев оценки эффективности работы ТОС продолжает прорабатываться. Так, например, сейчас предлагается скорректировать порядок предоставления документов и объединить схожие критерии оценки, которые касаются общественного контроля.

В ходе обсуждения представители пермских ТОС высказали мнение по совершенствованию критериев и системы отчетности. Также было принято решение более детально разобрать вопрос привлечения дополнительного финансирования.

Как отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, система критериев оценки эффективности работы ТОС внедрена и проходит обкатку на практике. По его словам, наблюдается положительная динамика.

«Пермские ТОС – лучшие в России, мы свои ведущие позиции сохраняем и укрепляем. Наш опыт востребован, и чтобы оставаться в лидерах, нужно постоянно совершенствоваться. Мы ориентируемся на конкретные результаты, получаем предложения с мест и можем эту систему корректировать и улучшать», - считает Дмитрий Малютин.

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