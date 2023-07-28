В Перми у многоэтажки обнаружили труп

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости

В Орджоникидзевском районе Перми в ночь на 28 июля около полуночи под окнами 16-этажного дома обнаружили труп. Очевидцы написали об этом в соцсетях.

Тело женщины заметили у многоэтажки по улице Менжинского, 53а. Она выпала из окна. Как сообщили в городском Управлении МВД, личность женщины установлена.

В СУ СКР по Пермскому краю уточнили, что сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка.

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