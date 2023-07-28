В Перми из-за соревнований по триатлону изменится движение автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на набережной Камы в Перми пройдет Чемпионат России по триатлону. Из-за соревнований в воскресенье, 30 июля, изменится схема движения общественного транспорта. Изменения коснутся двух автобусных маршрутов - №3 и №51. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, автобусы №3 в направлении Перми-1 будут совершать разворот по улицам Сибирской, Советской, 25 Октября и Ленина. Конечной остановкой маршрута станет «Улица Ленина».

Кроме того, в связи с перекрытием движения некоторых центральных улиц города автобусы №51 будут курсировать по укороченному маршруту. Они поедут до остановки «ПНИПУ».

Пассажирам общественного транспорта Перми необходимо быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение автобусов и трамваев можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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