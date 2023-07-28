Жителей Перми напугало оповещение о вооруженном нападении

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром в пятницу, 28 июля, в Перми прозвучали сирены и предупреждения о вооруженном нападении. Такие пугающие сообщения услышали жители Мотовилихинского района. Об этом пермяки сообщили в соцсетях.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в 8.55 утра 28 июля в ЕДДС города Перми поступила информация о том, что по улице Макаренко, 21 в районе конечной остановки кто-то говорит в мегафон «Внимание вооруженное нападение». При этом заявитель слышал этот сигнал сирены на протяжении 20 минут.

По данным МЧС со ссылкой на ОД ПГУГЗ, включение оповещения не было санкционировано. Проверку сигнала тревоги осуществлял сотрудник по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация лицея №9 по улице Макаренко, 25.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер