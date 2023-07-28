В выходные в центре Перми ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные дни в Перми ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах города и на набережной Камы. Это связано с проведением Чемпионата России по триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу, 29 июля, с 16.00 до 17.30 будет перекрыта набережная Камы. А в воскресенье, 30 июля, временно закроют движение для всех видов транспорта в центре Перми. Автомобилисты не смогут проехать по улицам Сибирской, Куйбышева, 25 Октября и Горького на участке от Монастырской до Советской. Также перекроют для движения часть улиц Монастырской, Газеты Звезда, Советской, Петропавловской и Комсомольского проспекта.

Ограничение на указанных улицах будет действовать в период с 7 утра до 14.00 часов. Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

Фото: Администрация Перми

Кроме того, в этот же период времени изменится и схема движения автобусных маршрутов №3 и №51. Актуальное расписание, маршруты следования и движение общественного городского транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

Фото: Администрация Перми

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