Пермский край занял второе место по числу ДТП с электросамокатами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России назвал регионы, где чаще всего происходят ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры и другое.

Пермский край расположился на втором месте. Здесь произошло 68 аварий. Лидирует Москва — 238 аварий. Далее идут Тюменская область — 66, Санкт-Петербург — 64, Омская область — 63, Челябинская область — 47 и Свердловская область — 34.

По сравнению с прошлым годом по стране число ДТП с участием СИМ выросло на 181%, а погибших — в два раза. Так, с начала года погибли 12 человек и пострадали 1 082, в числе которых 432 ребенка до 16 лет.

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