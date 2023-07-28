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НовостиОбщество28 июля 2023 6:09

В Пермском крае вынесли приговор за убийство 25-летней давности

Все эти годы преступник скрывался под другим именем
Екатерина Оборина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае вынесли приговор 45-летнему пермяку за убийство, которое он совершил 25 лет назад. Все это время ему удавалось скрываться под чужим именем. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По данным следствия, преступление было совершено 28 декабря 1998 года на территории Кунгурского района. В тот вечер виновный вместе с тремя подельниками решили напасть на мужчину, проживающего в деревне Большая Шадейка. Они хотели забрать у него деньги.

Четверо соучастников вооружились обрезками труб и ножкой от табурета. Затем злоумышленники ворвались в дом к мужчине и избили его, требуя деньги. Они вынесли имущество потерпевшего стоимостью более 6 тысяч рублей и скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Однако следователям удалось установить личности нападавших. Все они были объявлены в розыск. В дальнейшем трех соучастников задержали, их осудили к лишению свободы.

О местонахождении четвертого соучастника ничего не было известно на протяжении 25 лет. Все эти годы мужчина жил под именем другого человека. Несмотря на это, в марте 2023 года его вычислили и задержали. В результате, суд признал его виновным в разбое и убийстве. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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