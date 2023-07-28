Территорию пермского завода «Кондитер 8» хотят застроить жильем

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми 27 июля состоялось заседание комиссии по землепользованию и застройке, на котором обсудили развитие территории хлебозавода «Кондитер №8». Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье.

На участке по улице Космонавта Беляева, 13, где размещен хлебозавод, хотят установить зону жилой застройки. Представители «Кондитера №8» заявили, что планируют перенести хлебозавод на другое место, а на освободившемся построить новый ЖК.

Площадь территории составляет 9 тысяч квадратных метров. Там хотят возвести три дома высотой 14-16 этажей. Вопрос застройки данного участка направили на публичные слушания. До этого момента должны быть предоставлены эскизы фасадных решений, а также транспортная модель участка, предусматривающая присоединение домов к улично-дорожной сети.

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