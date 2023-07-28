В Прикамье долги по зарплате выросли в 70 раз

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 1 июля этого года, долги по зарплате в Пермском крае выросли в 70,5 раз. Об этом сообщает Пермьстат.

Были проанализированы данные от организаций, за исключением субъектов малого предпринимательства. Так, предприятия Прикамья в общей сложности задолжали своим работникам 11,1 млн рублей. Это в 70,5 раз больше, чем было в июне.

Отмечается, что 97% от общей суммы задолженности приходятся на промышленные предприятия. Причина — отсутствие собственных средств в организациях.

Своих денег не получили 95 работников. Также 4,9 млн из общей суммы — это долги еще с прошлого года.

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