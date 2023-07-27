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НовостиПроисшествия27 июля 2023 17:13

В Пермском крае пропал подросток

14-летний Никита Потапов уехал из дома на велосипеде и пропал
Анна Маркова
Парень уехал на велосипеде и пропал.

Парень уехал на велосипеде и пропал.

В Кунгурском районе 27 июля пропал 14-летний Никита Потапов. Он живет в селе Березовка. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59»

Известно, что подросток еще днем уехал из дома на велосипеде «Десна» красного цвета и пропал.

Приметы Никиты: худощавый, рост 170 см. Он был одет в серую футболку, черные штаны, синие калоши. На голове темная бейсболка.

Если у вас есть информация о Никите, позвоните 102 или 8-912-880-41-60 – волонтеры.

Кстати, сегодня нашлась девочка из Лысьвы, которая пропала 26 июня. Ее искали сутки, волонтеры сообщили, что она жива, где была, не сообщается.