В Пермском крае окончены поиски пропавшей 13-летней девочки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что пропавшую 13-летнюю девочку из Лысьвы нашли живой.

Школьница, напомним, пропала 26 июля. В тот день она вышли из дома по улице Шмидта и бесследно исчезла. На ее поиски отправились волонтеры, полицейские и родители. Отец девочки до 5 утра ездил с полицейскими по всей округе, обошел все заброшенные дома, но ребенка нигде не было. Беспокойство внушал и факт, что девочка, как рассказывают местные, оставила записку, где говорила, что больше домой не вернется.

К счастью, все закончилось благополучно. Поздним вечером 27 июля поисковики сообщили, что ребенка нашли живым.

- Девочку нашли сотрудники уголовного розыска, она шла по одной из улиц Лысьвы. Сейчас ее передали родителям, с ней все хорошо, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе краевого главка МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефон включился через месяц за 100 километров от дома: тайна пропавшей в Пермском крае 21-летней студентки

Наталью Рачеву ищут с 2008 года (Подробнее...)