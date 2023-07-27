Ильяс Гайнанов стал вторым претендентом на пост главы Перми

У желающих побороться за работу градоначальника есть время до 3 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается прием документов от кандидатов, претендующих на пост мэра Перми. Как сообщает издание «Коммерсантъ», вторым желающим занять кресло главы города стал Ильяс Гайнанов.

О Гайнанове известно, что он участник СВО, командовал танковым взводом. Ранее он работал в администрации Добрянского городского поселения.

Напомним, первым на должность мэра Перми заявился Андрей Золотарев, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага».

У желающих побороться за работу градоначальника есть время до 3 августа, в этот день прием документов завершится. 10 августа решением комиссии будет принято, кто остается в конкурсе. В конкурсе претендентам нужно представить программу развития города. Желательно иметь высшее образование и опыт муниципальной или госслужбы, опыт работы на руководящих должностях.

Напомним, 27 июня на заседании Пермской городской Думы Алексей Демкин официально объявил о своем уходе с поста. Он подал заявление о досрочном сложении полномочий.