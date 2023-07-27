Назначать и увольнять директоров школ в Перми будет краевое правительство

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Функции по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций в Перми планируют передать на краевой уровень. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на источник, близкий к региональным властям.

По информации издания, это одно из решений в рамках перераспределения полномочий между администрацией Перми и властями Прикамья. Инициатива объясняется высоким уровнем финансирования проектов по строительству, реконструкции и оснащению школ за счет краевых и федеральных средств. «Управление на уровне края поможет навести порядок в этой сфере», – сообщил порталу источник.

Законопроект о перераспределении полномочий планируется рассмотреть депутатами Законодательного Собрания в августе-сентябре.

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