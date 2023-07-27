В Перми в ДТП с автобусом и легковушкой пострадал мужчина

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

Днем 27 июля на улице Карпинского произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Фото и видео аварии пермяки выложили в соцсетях. Как сообщают очевидцы, в районе пересечения с улицей Веры Засулич легковушка врезалась в автобус, пострадал мужчина.

На кадрах видно, что машина сильно повреждена, переднюю часть смяло и искорежило. Рядом на траве лежит мужчина с окровавленной ногой.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в городском департаменте транспорта, авария произошла около 13.38 часов. В районе пересечения улиц Карпинского и Рязанской столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрут №59.

– В соответствии с должностной инструкцией, водитель остановил автобус, вызвал скорую помощь и экипаж ГИБДД. Степень вины участников ДТП будет установлена сотрудниками ГИБДД, - пояснили в департаменте.

По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Водитель легковушки получил травму.

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