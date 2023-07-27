В Пермском крае бывшего таможенного инспектора осудили за взятку

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае вынесен приговор бывшему таможенному инспектору, получившему взятку в крупном размере. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в период с 2019 года по 2021 год сотрудник таможни получил взятку в размере 63,5 тысяч рублей. Деньги он получал за приоритетное проставление отметок на транспортных документах, свидетельствующих о выпуске товаров, после чего заверял их подписью и оттиском личной номерной печати.

В результате, суд приговорил мужчину к штрафу. Также в течение двух лет виновному запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, с осужденного взысканы средства, полученные в результате совершенного преступления.

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