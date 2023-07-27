Бастрыкин поручил руководителю СК Прикамья возобновить дело о гибели 33-летнего рабочего

В ходе работ люлька оторвалась от стрелы автогидроподъемника и упала с высоты 26 метров. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу о гибели 33-летнего рабочего в Перми.

Трагический случай, напомним, произошел 7 декабря 2022 года в Мотовилихинском районе. Двое работников филиала «Россети Урал» - Пермэнерго проводили работы в люльке на 26 метровой высоте. Люлька оторвалась от стрелы автогидроподъемника и рухнула на землю. В результате падения 33-летний работник погиб на месте, а второго увезли в больницу.

- Причинами инцидента не являются нарушения правил охраны труда при работе в электроустановках или электротравма. Работает специальная комиссия, которая проводит проверку всех обстоятельств случившегося, - вскоре после ЧП прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе компании.

Как сообщили в Информационном центре СК РФ, пермские следователи не стали возбуждать уголовное дело. После этого к Бастрыкину обратилась мать погибшего.

- Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств гибели ее 33-летнего сына. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возобновить производство по уголовному делу и представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, - сообщили в Информационном центре СК России.

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