В Перми в День ВДВ 2 августа запретят розничную продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 августа на территории Пермского края, в том числе и в Перми, будет запрещена розничная продажа алкоголя. В эту дату отмечается День воздушно-десантных войск РФ. Ограничение вводится постановлением краевого Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии предупреждают, что за нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции грозит административный штраф. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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