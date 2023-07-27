В Перми прошла Ярмарка недвижимости

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми при участии Сбера и строительной компанией Девелопмент-Юг прошла «Ярмарка недвижимости», участники которой получили консультации специалистов по ипотечным программам Сбера для приобретения строящегося жилья.

Также познакомились со спецпредложениями от СК Девелопмент-Юг и стали участниками презентации новых современных жилых комплексов, в частности «МЫ» и «Погода».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Интерес жителей Пермского края к ипотечным программам Сбера показывает стабильный рост. Это обусловлено, в том числе и тем, что строительная отрасль региона развивается и выводит на рынок новые комфортные жилые комплексы. Мы уверены, что подобные мероприятия помогут жителям Прикамья приобрести комфортное жилье с наибольшей выгодой для себя.»