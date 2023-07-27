Жителей Октябрьского округа напугали звуки взрывов и выстрелов в лесу

Фото: Александр РОГОЗА

Вечером 26 июля жителей Октябрьского округа напугали громкие звуки взрывов и выстрелов. Они доносились со стороны лесного массива, расположенного недалеко от поселка Сарс. Местные жители обратились в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сообщение о пугающих звуках в лесу поступило в дежурную часть около 21.40. На место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции. В ходе поисковых мероприятий лесу правоохранители обнаружили в лесу пустую коробку из-под патронов свето-звукового действия для имитации эффекта стрельбы и предметы, которые похожи на гильзы. Все найденное было изъято.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Также сейчас устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к данному происшествию.

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