СберСтрахование жизни за полгода выплатила заёмщикам в Перми почти 150 млн рублей

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СберСтрахование жизни в январе — июне 2023 года выплатила застрахованным заёмщикам из Пермского края 146,7 млн рублей, урегулировав почти 2 тыс. страховых случаев.

Максимальные выплаты — 123,5 млн рублей в общей сложности — получили заёмщики, которые добровольно застраховались от различных рисков (страхование жизни и здоровья, от снижения оклада или потери работы). Урегулировано 1,9 тыс. страховых случаев.

Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни в первом полугодии получили 23,2 млн рублей (34 урегулированных случаев).

Самые частые причины страховых случаев — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования (рак), несчастные случаи в быту и недобровольная потеря работы.

Максимальная в первом полугодии сумма — 4,5 млн рублей — выплачена по программе ипотечного страхования жизни в связи с уходом из жизни клиента (в следствии сердечно-сосудистого заболевания). Ещё 2,9 млн рублей направлены другому жителю Перми по причине ухода из жизни (в следствии злокачественного заболевания).

Наибольшая выплата по договору страхования жизни заёмщика потребительского кредита — 673 тыс. рублей — направлена в связи с уходом из жизни клиента по причине болезни.