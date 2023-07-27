Для несовершеннолетних пермяков, находящихся в конфликте с законом, проходит профильная реабилитационная смена

На базе ДЗОЛ «Комета» проходит профильная реабилитационная смена «Путь героя 19: рост» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоявших на профилактическом учете в ОВД И принимающих участие в программе «на пути героя».

22 июля Начальник караула 2 Псч 10 псо , лейтенант внутренний службы Кирилл Логинов посетил «Вечер мужества», в котором принимали участие взрослые, не раз спасавшие жизни других людей, совершившие подвиг. Беседа с ребятами была в формате диалога, где подростки могли задать все интересующие их вопросы.

«Бросилось в глаза, как ребята, затаив дыхание, слушали истории спасения жизни на пожарах, как мы с коллегами не раз протягивали руку людям , находящимся на волосок от беды. Хотелось донести до них, что оступившись однажды в жизни, никогда не стоит опускать руки, что на свете есть много людей, нуждающихся в их помощи»,- делится впечатлениями Кирилл.

Ребята задавали много вопросов о профессии пожарного, об обязанностях, о том, какое образование нужно иметь, чтобы вступить в ряды МЧС, какие преимущества этой важной и смелой профессии.

«Я буду счастлив, если после нашей встречи хотя бы один ребенок захочет прийти к нам на службу и вместе с нами,плечом к плечу, противостоять стихие. Считаю такие мероприятия очень нужными, важными и крайне необходимыми. С такими отзывчивыми ребятами можно и нужно работать, помогать им не оступаться на жизненном пути! » подытожил начальник караула!!