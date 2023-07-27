В аэропортах и на вокзалах пермяки смотрят видео и делают онлайн-покупки

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С начала лета в Перми количество туристов увеличилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных с базовых станций, обеспечивающих связь в аэропорту и на железнодорожных вокзалах Перми.

Путешественники стали активнее пользоваться смартфонами. В ожидании рейса или поезда пассажиры используют на 34 процентов больше интернет-трафика по сравнению с прошлым летом. В аэропорту Перми этот показатель вырос сразу на 45%, при этом количество голосовых вызовов также увеличилось — на 36%.

Самый востребованный контент до посадки в транспорт — видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн кинотеатры. В первую десятку самых популярных ресурсов также входят ВКонтакте и Telegram. Пассажиры также обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам путешественников о достопримечательностях и местах, планируемых к посещению. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн покупки на маркетплейсах.

- Ежедневно транспортные хабы Перми принимают несколько десятков рейсов. Пассажиры связываются с близкими, сообщают о прибытии, заказывают такси, общаются в социальных сетях, выкладывают фото, смотрят сериалы и фильмы. Через наши базовые станции, которые обеспечивают связь в аэропорту «Большое Савино» и на железнодорожных вокзалах, ежедневно проходит объем трафика сравнимый с 250 тысячами минут видеозвонков, - отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.