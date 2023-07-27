В Пермском крае в понедельник 31 июля ожидается до +34 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После двухнедельного прохладного периода в Пермский край возвращается жара, пик которой придется на 31 июля. В дневные часы температура воздуха достигнет +31…+34 градуса в южных и центральных районах. При этом сохранится сильный дефицит осадков. О погоде на ближайшие дни рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

По данным синоптиков, в пятницу, 28 июля, погоду в Пермском крае сформирует усиливающийся антициклон. На севере будет не выше +22…+24 градусов, а на юге и юго-западе до +30, в Перми до +27…+28 градусов. Обойдется без осадков.

В субботу жаркая погода установится уже на большей части региона. В дневные часы воздух прогреется до +28…+31. При этом на востоке будет прохладнее, около +24…+26. Во второй половине дня вероятны локальные ливни и грозы.

Однако это еще не предел, говорят синоптики. В воскресенье жара на территории Пермского края усилится. На большей части региона столбики термометров достигнут отметки +29…+33 градусов, в Перми до +31…+32. Ночью будет в пределах +15…+20 градусов. Ожидается малооблачная погода и без осадков. Грозы возможны лишь на северо-западе края и вдоль западных границ.

Пик жары прогнозируется на понедельник. Максимальная температура днем в Перми повысится до +32…+33 градусов. При этом грозовая активность более вероятна на юго-западе края.

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