В Пермском крае 85-летний мужчина пропал на роднике

Фото: ПСО «Доброволец»

В Чусовском городском округе пропал 85-летний Леонид Поздеев. Об этом этом сообщили в ПСО «Доброволец».

Еще утром 18 июля около 10:00 пенсионер уехал на велосипеде из дома по улице Мусинская, 24 в деревню Коммуна Кряж за родниковой водой. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 160 сантиметров, глаза голубые, телосложение плотное, есть лысина. Был одет в синюю кепку, белую рубашку олимпийку (как на фото), черные штаны и черные галоши.

Пенсионер уехал на синем велосипеде марки «Алтаир». На колесах черные крылья, а впереди корзина.

Жителей Прикамья просят помочь в поисках. Волонтеры обращаются ко всем, кто в день исчезновения был на роднике и, возможно, видел пенсионера. В корзине у него могли быть две бутылки объемом 5 литров. На роднике нашли одну бутылку. Сейчас поиски продолжаются.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102, 112, +7(902) 80-98-150 или +7 (952) 33-52-770.

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