В Прикамье выявили десять нелегальных финансовых компаний

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За первые шесть месяцев текущего года в Пермском крае выявлено десять нелегальных финансовых компаний. Об этом сообщили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.

Речь идет о «черных кредиторах», незаконно предоставляющих финансовые услуги. В ЦБ отмечают, что такие организации могут завышать проценты и использовать преступные схемы с целью завладеть имуществом клиентов.

В целом по стране нелегальных кредиторов стало на 28% больше, чем в прошлом году. Так, за полгода выявили 847 из них.

ЦБ советует перед заключением финансовых сделок внимательно изучать договор и проверять легальность работы организации. Это поможет избежать негативных последствий. Также отмечается, что «черные кредиторы» часто действуют в интернете, предлагают займы в соцсетях и мессенджерах. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти на сайте Банка России.

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