В Прикамье выявили десять нелегальных финансовых компаний

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
За первые шесть месяцев текущего года в Пермском крае выявлено десять нелегальных финансовых компаний. Об этом сообщили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.
Речь идет о «черных кредиторах», незаконно предоставляющих финансовые услуги. В ЦБ отмечают, что такие организации могут завышать проценты и использовать преступные схемы с целью завладеть имуществом клиентов.
В целом по стране нелегальных кредиторов стало на 28% больше, чем в прошлом году. Так, за полгода выявили 847 из них.
ЦБ советует перед заключением финансовых сделок внимательно изучать договор и проверять легальность работы организации. Это поможет избежать негативных последствий. Также отмечается, что «черные кредиторы» часто действуют в интернете, предлагают займы в соцсетях и мессенджерах. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти на сайте Банка России.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65